Рубль опять дешевеет. Курсы доллара и евро на 23 октября

Российский рубль снова подешевел к американской и европейской валютам.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 октября 2024 года, составляет 96,5918 рубля (прежнее значение — 96,0924 рубля), официальный курс евро — 104,8660 рубля (предыдущий показатель — 104,4016 рубля).
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