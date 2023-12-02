Российские бойцы 27 раз успешно атаковали ВСУ

Российские бойцы, с помощью дронов и высокоточного оружия, успешно атаковали 27 раз по пунктам размещения, военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения боеприпасов, арсеналам, а также вооружениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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