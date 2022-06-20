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Курортный сбор предложили сделать бессрочным

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры порекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который продлевает действующий эксперимент по курортному сбору в четырех регионах на пять лет - до конца 2027 года.

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