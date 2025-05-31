Конфликт на Украине для киевского режима завершится так же, как и для власти Башара Асада в Сирии. Там была зеркальная ситуация, в которой американские прокси продвигались чрезвычайно медленно, но все рухнуло в один момент.
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