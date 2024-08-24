Беспилотный дирижабль запустят над Новосибирском

Это новый тип дирижаблей, которые могут быстро маневрировать в ограниченном пространстве На форуме "Технопром-2024" в Новосибирске представят беспилотный шестиметровый дирижабль, разработанный Институтом теплофизики СО РАН.
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