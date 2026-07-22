НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В кастрюльке

90 подписчиков

Забыл про яблоки: пеку шарлотку с абрикосами и лимонной цедрой — пирог получается янтарным и сочным

Забыл про яблоки: пеку шарлотку с абрикосами и лимонной цедрой — пирог получается янтарным и сочным

Если классическая яблочная выпечка уже приелась вашей семье, то стоит приготовить шарлотку с абрикосами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии