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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гоцук о медиафутболе: «Классное направление, но не хотел бы, чтобы он пересекался с профессиональным футболом»

«У меня в медиафутболе работает товарищ Дмитрий Кортава. Мне интересно наблюдать, как он развивает эту отрасль.

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