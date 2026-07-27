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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарья Карпина о женах футболистов: «Люди не стесняются высказаться: что они все дуры, что все из-за денег. Но это смешно сказать, что девчонки выходят за деньги»

Дарья Карпина , жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась по поводу общественного мнения про жен футболистов.

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