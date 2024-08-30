Бадоса о реакции людей на вылет Алькараса с US Open: «Критика меня очень удивляет, потому что все мы люди, любой может проиграть в любом круге»

«Сегодня я проснулась и увидела столько негативных комментариев о его поражении во втором круге. И я думаю: «Он ведь только-только выиграл два «Больших шлема», он был первым в мире и выиграет еще много «Больших шлемов», у него уже есть олимпийское серебро.