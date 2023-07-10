Споры о роли Владимира Ленина в истории связаны с тем, что в обществе в основном положительно оценивают деятельность Владимира Ленина, тогда как на официальном уровне чаще всего о Ленине отзываются негативно.
Карен Шахназаров о роли Ленина в истории
Комментарии
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Воробей
- " Владимир Ленин НЕ разрушил Российскую империю, а взял власть в условиях, когда в стране была разруха, когда Временное правительство просто НЕ знало, что нужно делать. …. Идеи Ленина стали реальной альтернативой мировой капиталистической системе, и этот фактор тоже отрицать нельзя." Однако, именно это обстоятельство стало причиной гражданской войны! Потому, «не знали что делать» не смотрится, как особо убедительное оправдание: худшего варианта развития событый просто не могло быть! Ну, или так мне это видится. По крайней мере, если не рассматривать ещё варианта вообще развала страны, как куда менее привлекательного!
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18 час.
Владимир Алтайцев
А кто развязал гражданскую войну? Так историЯ на это ответила - белая сволочь, которая к Октябрю разорвала на куски Россию.Худший вариант был- уничтожение России интервентами. , Тапк вы на чьей стороне- тез\х, кто собрал страну из кусков? Или же на стороне Запада,замыслившего убийство РИ и только большевики ему помешали.?
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6 час.
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