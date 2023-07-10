Карен Шахназаров о роли Ленина в истории

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Воробей

- " Владимир Ленин НЕ разрушил Российскую империю, а взял власть в условиях, когда в стране была разруха, когда Временное правительство просто НЕ знало, что нужно делать. …. Идеи Ленина стали реальной альтернативой мировой капиталистической системе, и этот фактор тоже отрицать нельзя." Однако, именно это обстоятельство стало причиной гражданской войны! Потому, «не знали что делать» не смотрится, как особо убедительное оправдание: худшего варианта развития событый просто не могло быть! Ну, или так мне это видится. По крайней мере, если не рассматривать ещё варианта вообще развала страны, как куда менее привлекательного!