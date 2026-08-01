MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Lear Corporation повысила годовой прогноз после роста чистой прибыли на 17% во II квартале

Lear Corporation повысила годовой прогноз после роста чистой прибыли на 17% во II квартале

Американская корпорация Lear Corporation, один из ведущих мировых поставщиков автомобильных технологий в сфере производства автомобильных сидений и электронных систем (E-Systems), опубликовала отчет за второй квартал 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии