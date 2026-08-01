Lear Corporation повысила годовой прогноз после роста чистой прибыли на 17% во II квартале

Американская корпорация Lear Corporation, один из ведущих мировых поставщиков автомобильных технологий в сфере производства автомобильных сидений и электронных систем (E-Systems), опубликовала отчет за второй квартал 2026 года.
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