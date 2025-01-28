В Карелии в национальном районе не хватает пожарных

В пожарную часть поселка Пряжа набирают сотрудников, с декабря прошлого года две вакансии пока остаются свободными В начале декабря 2024 года сотрудники пожарной части поселка Пряжа разместили объявление о том, что на постоянную работу требуются два пожарных, график работы: сутки через трое.