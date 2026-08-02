Россиянам требуется до 4 дней, чтобы вернуться в рабочий ритм после отпуска

Большинству россиян требуется несколько дней на адаптацию после отпуска: только каждый шестой сразу включается в привычный темп, тогда как остальные сталкиваются со снижением продуктивности и необходимостью заново перестраиваться на рабочий режим.
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