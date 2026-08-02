Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 770 подписчиков

Россиянам требуется до 4 дней, чтобы вернуться в рабочий ритм после отпуска

Россиянам требуется до 4 дней, чтобы вернуться в рабочий ритм после отпуска

Большинству россиян требуется несколько дней на адаптацию после отпуска: только каждый шестой сразу включается в привычный темп, тогда как остальные сталкиваются со снижением продуктивности и необходимостью заново перестраиваться на рабочий режим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии