НАТО признало российское лидерство в БПЛА, и ищет беспилотники, способные выжить в Арктике

Reuters сообщает, что НАТО ищет беспилотники, способные выжить в Арктике. Связано это с тем, что война на Украине продемонстрировала, что БПЛА обеспечить критически важные разведывательные и ударные возможности на поле боя.
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