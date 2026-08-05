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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калинская дала интервью с собакой на руках после победы над Кесслер: «Прости, Белла, что все так затянулось»

Анна Калинская поделилась эмоциями от победы над Маккартни Кесслер во втором круге в Торонто – 6:2, 6:7(3), 6:4.

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