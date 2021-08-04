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France 24: вариант «дельта» теперь и в Ухани — новый очаг COVID-19 вызывает большие опасения

France 24: вариант «дельта» теперь и в Ухани — новый очаг COVID-19 вызывает большие опасения

В китайском городе Ухань, где полтора года назад началась эпидемия коронавируса, выявили первые случаи заболевания вариантом «дельта» и снова вводят строгие ограничения.

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