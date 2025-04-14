Исполнителей теракта в «Крокусе» признали вменяемыми

Адвокат Власов: Исполнителей теракта в «Крокус сити холле» признали вменяемыми Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» были признаны вменяемыми, на это указывают результаты экспертизы, сообщил адвокат одного из обвиняемых Далерджона Мирзоева Олег Власов, его цитирует РИА Новости.