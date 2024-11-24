Дорогая мамулечка Воронина Раиса Николаевна, хочу поздравить тебя с днём мамы! ты самая лучшая, ты всегда умеешь поддержать, ты мой самый яркий лучик солнца! Будь счастлива! твоя доченька Надюшка 💞💐.