«Ввели барьер, который усложняет жизнь»: эксперт о кризисе на рынке недвижимости в Приморье

Рынок недвижимости в Приморском крае – всегда актуальная и обсуждаемая тема. Застройщики активно создают новые жилплощади, и в край стягиваются люди из других регионов, но вместе с тем на доступности жилья сказывается непрекращающийся рост стоимости.
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