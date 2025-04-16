«Ввели барьер, который усложняет жизнь»: эксперт о кризисе на рынке недвижимости в Приморье

Рынок недвижимости в Приморском крае – всегда актуальная и обсуждаемая тема. Застройщики активно создают новые жилплощади, и в край стягиваются люди из других регионов, но вместе с тем на доступности жилья сказывается непрекращающийся рост стоимости.