Что происходит, когда вы заражаетесь сразу несколькими вирусами?

Пока бушует зима, а вирусы продолжают распространяться, вы можете задаться вопросом: Могу ли я заразиться сразу двумя вирусами? А как насчет трех, или четырех, или больше? И, возможно, самое главное — что произойдет, если я заражусь? Этим вопросом часто задавались еще в 2022 году, когда возникли опасения так называемой “тройной эпидемии” COVID-19, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (RSV).