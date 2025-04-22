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Ученые открыли новый цвет. До сих пор его не видел ни один человек в мире

Ученые открыли новый цвет. До сих пор его не видел ни один человек в мире

Команда американских ученых из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Вашингтона уверена, что им удалось вызвать в мозге восприятие цвета, который никогда не встречается в природе и не фиксируется обычным зрением.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
🙄
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13 час.
Модест
Некоторые люди и в нормальном спектре цвета не различают, это называется дальтонизм. И женщины различают  больше оттенков цветов, чем мужчины. В том числе и насыщенный зелёно-синий, они его называют циановым. А мужики просто тёмно-зелёным.
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12 час.
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