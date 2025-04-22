Ученые открыли новый цвет. До сих пор его не видел ни один человек в мире

Команда американских ученых из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Вашингтона уверена, что им удалось вызвать в мозге восприятие цвета, который никогда не встречается в природе и не фиксируется обычным зрением.
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