Ученые открыли новый цвет. До сих пор его не видел ни один человек в мире

Модест

Некоторые люди и в нормальном спектре цвета не различают, это называется дальтонизм. И женщины различают больше оттенков цветов, чем мужчины. В том числе и насыщенный зелёно-синий, они его называют циановым. А мужики просто тёмно-зелёным.