Бочкарёв: В Москве до 2027 года введут 32 объекта культуры

Столица ответственно относится к сохранению своего культурного наследия В течение трех лет в столице планируется построить и реконструировать 32 объекта культуры за счет средств бюджета, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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