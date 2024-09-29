NBC News: США рассматривают возможность наращивания сил на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты рассматривают возможность наращивания контингента на Ближнем Востоке из опасения возможного ответа Исламской Республики Иран или ливанской шиитской организации «Хезболла» на убийство Израилем генерального секретаря движения Хасана Насраллы.
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