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Какими машинами больше всего довольны китайцы? Второе место разделили Chery, Changan и GAC, а Exeed и Haval не попали в рейтинг

Какими машинами больше всего довольны китайцы? Второе место разделили Chery, Changan и GAC, а Exeed и Haval не попали в рейтинг

Агентство J.D. Power ежегодно проводит опрос на тему удовлетворённости продажами среди автолюбителей Китая.

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