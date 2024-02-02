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«Налоговый консультант» – новый сервис для бизнеса клиентов «Ренессанс Банка»

«Ренессанс Банк» запустил новый онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса «Налоговый консультант». Он позволяет получать консультации профессиональных юристов по налоговому праву в круглосуточном режиме.

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