«Налоговый консультант» – новый сервис для бизнеса клиентов «Ренессанс Банка»

«Ренессанс Банк» запустил новый онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса «Налоговый консультант». Он позволяет получать консультации профессиональных юристов по налоговому праву в круглосуточном режиме.
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