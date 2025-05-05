Врач Маклаков: удаление родинок народными методами может привести к ожогам и инфекциям

Отношение к родинкам разное: для одних это повод для гордости, для других — источник комплексов. Некоторые люди хотят избавиться от невусов по эстетическим соображениям и пробуют сомнительные народные методы.
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