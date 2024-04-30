В Чехии отложили дело о взрывах, в которых обвиняют российские спецслужбы

Полиция Чехии считает, что во взрывах двух складов с боеприпасами в деревне Врбетице, в результате которых в 2014 году погибли два гражданина Чехии, якобы виноваты сотрудники ГРУ РФ, сообщает пресс-служба чешской полиции, при этом у местных правоохранителей нет доказательств этой версии.