Жаккардовые блины

Тонкие крахмальные блинчики без грамма пшеничной муки на жирных сливках. Блины эластичные, не рвутся на сковороде, податливы и прекрасно снимаются обычной пластиковой лопаткой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Восточный плов с ...
- Лазанья с курицей...
- И Торт "Битое Стекл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым