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ФНС потребовала отменить перевод на 13 млрд рублей от IKEA за рубеж

ФНС потребовала отменить перевод на 13 млрд рублей от IKEA за рубеж

Арбитражный суд Московской области планирует рассмотреть иск о признании недействительной сделки на перечисление 12,9 миллиарда рублей от российской компании ООО "ИКЕА Торг" (Ingka Holding) к Fami Limited (Ирландия), связанной с Ingka Group, управляющей активами шведского ритейлера IKEA.

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