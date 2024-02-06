ФНС потребовала отменить перевод на 13 млрд рублей от IKEA за рубеж

Арбитражный суд Московской области планирует рассмотреть иск о признании недействительной сделки на перечисление 12,9 миллиарда рублей от российской компании ООО "ИКЕА Торг" (Ingka Holding) к Fami Limited (Ирландия), связанной с Ingka Group, управляющей активами шведского ритейлера IKEA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии