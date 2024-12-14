Спортсмены из Конаковского округа завоевали престижные награды

Личное золото, 4 рекорда области и командную бронзу привезли пловцы Тверской области с Всероссийских соревнований «Резерв России», которые проходили с 27 ноября по 3 декабря в Саранске, рассказали в администрации Конаковского округа.
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