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Живая Кубань

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Захват заложников и террор в СИЗО: в Ростове-на-Дону осудили ОПГ, планировавшую сжечь изолятор

Захват заложников и террор в СИЗО: в Ростове-на-Дону осудили ОПГ, планировавшую сжечь изолятор

Захват заложников и террор в СИЗО: в Ростове-на-Дону осудили ОПГ, планировавшую сжечь изоляторВ Ростове-на-Дону вынесен приговор по делу о дерзкой попытке побега и захвате заложников в следственном изоляторе, которая едва не переросла в теракт.

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