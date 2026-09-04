Захват заложников и террор в СИЗО: в Ростове-на-Дону осудили ОПГ, планировавшую сжечь изолятор

Захват заложников и террор в СИЗО: в Ростове-на-Дону осудили ОПГ, планировавшую сжечь изоляторВ Ростове-на-Дону вынесен приговор по делу о дерзкой попытке побега и захвате заложников в следственном изоляторе, которая едва не переросла в теракт.