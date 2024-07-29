Киев безуспешно пытается склонить Сальвадор в свою сторону

Команда президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, постоянно посещает Сальвадор и пытается найти пути выхода на руководство страны, подтолкнуть МИД к действиям по поддержке Украины, сообщил «Известиям» первый секретарь посольства РФ в Никарагуа, руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин.