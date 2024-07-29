ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • евген dedyukhin
    И что? Снова природа и дождик виноваты????!!!!В Карелии размыло...
  • Леонид Ла Рошель
    А потом такие лохматые чудаки на букву М на серьёзных щах рассказывают про демократию. Народ выбрал президента! Да по...Мадуро назвал сво...
  • Grandad
    "бывший президент" правильно. Если бы объявил войну России - мог бы быть и.о., но ему этого Запад не разрешает. А сей...Зеленский анонсир...

Киев безуспешно пытается склонить Сальвадор в свою сторону

Киев безуспешно пытается склонить Сальвадор в свою сторону

Команда президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, постоянно посещает Сальвадор и пытается найти пути выхода на руководство страны, подтолкнуть МИД к действиям по поддержке Украины, сообщил «Известиям» первый секретарь посольства РФ в Никарагуа, руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх