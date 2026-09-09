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Итоги СРМ-2026

Итоги СРМ-2026

С 1 по 4 сентября в Москве состоялся 46-й сезон CPM – Collection Première Moscow, международной выставки индустрии моды, где 800 брендов одежды и аксессуаров из 20 стран представили байерам коллекции весна-лето 2027.

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