Юрист Матюшенков: скрытая камера в съёмной квартире может обернуться наказанием

Если человек нашёл скрытые аудио- и видеозаписывающие устройства в съёмной квартире, то у него есть право защищать неприкосновенность частной жизни, сообщил RT первый заместитель директора Центра развития законодательства кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.
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