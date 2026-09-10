Юрист Матюшенков: скрытая камера в съёмной квартире может обернуться наказанием

Если человек нашёл скрытые аудио- и видеозаписывающие устройства в съёмной квартире, то у него есть право защищать неприкосновенность частной жизни, сообщил RT первый заместитель директора Центра развития законодательства кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.