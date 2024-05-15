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Собаки помогают справиться со стрессом

Собаки помогают справиться со стрессом

Ученые заявили, что собаки помогают улучшить психоэмоциональное состояние своим владельцам. Об этом пишет Pravda.

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