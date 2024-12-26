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Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян

Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян

Apple удаляет приложения VPN и СМИ из магазина App Store для российской аудитории. В компании 25 декабря ответили на запрос организации «Репортеры без границ» (RSF), что при невыполнении требований закона бизнес корпорации в РФ окажется под угрозой.

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