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Форвард «Металлурга» Деа об открытии аэропорта в Магнитогорске: «Сохраним наши автобусные ноги для игры. Это большая разница!»

Аэропорт возобновил свою работу после реконструкции, продолжавшейся почти полгода.  – У «Металлурга» 8 побед подряд.

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