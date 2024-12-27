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Царьград

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Москва завершила ремонт 712 крыш в рамках крупнейшего проекта модернизации ЖКХ

Москва завершила ремонт 712 крыш в рамках крупнейшего проекта модернизации ЖКХ

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о завершении ремонта 712 крыш многоквартирных домов. В рамках программы капитального ремонта обновлены плоские и скатные кровли.

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