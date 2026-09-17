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Мировое обозрение

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Нардеп Верховной рады объяснил, почему на Украине не объявляют войну

Нардеп Верховной рады объяснил, почему на Украине не объявляют войну

В Верховной раде впервые за долгое время прозвучала формула, которая обнажает главное противоречие украинской государственной машины.

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