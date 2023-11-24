Расширительный бак или гидроаккумулятор — в чем разница

Гидроаккумуляторы для водоснабжения или мембранные баки для воды применяют давно и много. Бывает потребитель даже не догадывается, что для систем водоснабжения и отопления применяются баки различных типов.
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