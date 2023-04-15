Военное обозрение

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Американские конгрессмены предложили ограничить президента США в применении ядерного оружия из-за событий на Украине

Американские конгрессмены предложили ограничить президента США в применении ядерного оружия из-за событий на Украине

Ситуация на Украине и напоминания России о том, что у нее есть силы стратегического сдерживания, заставили группу американских конгрессменов выступить с законодательной инициативой об ограничении самостоятельности президента США в применении ядерного оружия.

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