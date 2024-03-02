Курс доллара: что с ним будет в марте

По итогам февраля 2024 года курс доллара к рублю вырос на 1,26%, до 91,15 рубля. 29 февраля доллар поднимался до 93,29 рубля - ослабление было вызвано ожиданиями от новых санкций США против Мосбиржи и «Национального клирингового центра» (НКЦ), считают опрошенные РБК аналитики.
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