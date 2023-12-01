Осенние приключения продолжаются!В средней группе организовано музыкальное развлечение ´Путешествие в сказочный лес!´В лесу ребят ждало много интересных событий: они встретили Непогодушку, отгадали ее хитрые загадки, поиграли в веселые игры, ´Не зевай, в круг скорее ты вставай!´, ´Кто быстрее соберет шишки и грибы´, исполнили замечательный танец с .