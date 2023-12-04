Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

НХЛ опубликовала тройку лучших хоккеистов по итогам всех матчей минувшей ночи. Первой звездой дня выбрали нападающего «Бостона» Брэда Маршана, который сделал хет-трик за 5 минут 50 секунд и фактически в одиночку обыграл «Коламбус» — 3:1.