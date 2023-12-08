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Мир в Закавказье всё ближе? Пашинян и Алиев за спиной России и Запада заключили крупную сделку

Мир в Закавказье всё ближе? Пашинян и Алиев за спиной России и Запада заключили крупную сделку

Армения и Азербайджан подтвердили своё намерение подписать мирный договор, что подтверждает опубликованное заявлениеВ минувший четверг в Сети появилось совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении.

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