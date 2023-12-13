Орбан: ЕС совершит ужасную ошибку, если начнет переговоры с Украиной о членстве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран-членов ЕС.
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