Многолетние астры, они же сентябринки/октябринки. Моя скромная коллекция и перепетии погоды

Скажем честно, прошедшее лето было уникальным. Что это, это полная жопа. Апрельская жара, кажется, намекнула на появление пушистых тварей, но мы почему-то не ожидали, что в одну из недель мая морозы упадут до -7.
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