Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили бронеавтомобиль «Казак» и десант ВСУ в зоне СВО

Расчет гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр» смогли уничтожить бронеавтомобиль «Козак» и десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении зоны специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии