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Врач опровергла мифы об аппендиците

Врач опровергла мифы об аппендиците

Вопреки заблуждениям, аппендицит может возникнуть не только в детском, но и во взрослом возрасте, рассказала главный врач стационара АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук, профессор РАН Наталья Кондратова.

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