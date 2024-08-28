Не Борисом единым. Как семья Ельциных распространяла антисоветскую пропаганду и кулацкое прошлое первого президента России

Фамилия будущего президента России Бориса Николаевича Ельцина изначально звучала как Ельцын. Однако в начале 1930-х годов, когда в стране происходили значительные социально-экономические преобразования, его предки решили изменить одну букву в фамилии.
